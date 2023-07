'Franse politie doorzoekt appartement PSG-voorzitter Al-Khelaïfi tijdens presentatie Luis Enrique'

Paris Saint-Germain presenteerde woensdag de Spanjaard Luis Enrique als opvolger voor de eerder ontslagen trainer Christophe Galtier. Terwijl voorzitter Nasser Al-Khalaïfi de Spaanse coach aan de pers voorstelde, werd enkele kilometers verderop zijn Parijse appartement doorzocht door de Franse politie.

Dat schrijft onder meer de Franse krant L'Équipe. De Qatarees was eerder op de dag per privévliegtuig aangekomen in de Franse hoofdstad. Direct na aankomst kreeg hij volgens de krant een formulier onder zijn neus geschoven, dat hij moest tekenen om formeel toestemming te geven voor de huiszoeking. De club ontkent overigens dat dat de reden was dat de perspresentatie liefst drie uur later begon dan aanvankelijk gepland: "Het kostte maar vijf minuten, zijn vliegtuig was verlaat vanwege een familie-omstandigheden", wordt een woordvoerder van de club geciteerd.

De huiszoeking houdt verband met de beschuldigingen van een Frans-Algerijnse zakenman, Tayeb Benabderrahmane. Hij claimt in 2020 in Qatar te zijn gegijzeld in opdracht van Al-Khelaïfi. De feiten zouden in januari van dat jaar hebben plaatsgevonden, Benabderrahmane zou daarbij gemarteld zijn. Later werd hij naar eigen zeggen onder huisarrest geplaatst. Pas in november 2020 zou de zakenman toestemming hebben gekregen het land weer te verlaten. Daarvoor diende hij wel een vertrouwelijkheidsovereenkomst te tekenen, waarmee hij zwart op wit verklaart geen 'gevoelige' informatie over Al-Khelaïfi naar buiten te brengen.

Al-Khelaïfi is al sinds 2011 voorzittter van PSG. Daarnaast staat hij ook aan het hoofd van de beIN Media Group, is hij voorzitter van investeringsmaatschappij Qatar Sports Investment én de Qatarese Tennis Federatie. In zijn hoedanigheid als voorzitter van de Franse topclub is hij ook verkozen tot voorzitter van de ECA, de European Club Association.