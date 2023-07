Geduld Ajax-fans wordt op de proef gesteld: 'Dat is een enorme klap'

Het ongeduld begint bij veel Ajax-fans langzaam maar zeker de overhand te krijgen. De nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie haalde weliswaar Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic al naar Amsterdam, maar de écht ‘grote’ aankopen laten nog op zich wachten. Als we Mike Verweij moeten geloven, komt daar voorlopig geen verandering in. De Amsterdammers zullen eerst wat geld in het laatje moeten krijgen.

Waar Ajax vorig jaar uitgebreid de portemonnee kon trekken, is dat deze zomer (voorlopig) totaal niet het geval. De Amsterdammers gaven in de aanloop naar het afgelopen seizoen tientallen miljoenen euro’s uit om de selectie te versterken, maar de meeste aanwinsten slaagden er niet in een goede indruk achter te laten. Ajax heeft een zeer teleurstellend seizoen achter de rug. Het eindigde uiteindelijk slechts als derde in de Eredivisie, waardoor de Johan Cruijff ArenA volgend seizoen niet het toneel vormt voor minstens zes Champions League-wedstrijden.

De recordkampioen van Nederland moet daardoor even een pas op de plaats maken op de transfermarkt. Dat is hoogstwaarschijnlijk ook de reden waarom Edoeard Spertsyan, die al weken in verband wordt gebracht met een overgang naar Ajax, nog niet heeft getekend. De smaakmaker van Krasnodar moet een serieus bedrag kosten. Dat kan pas worden overgemaakt als bijvoorbeeld Jurriën Timber of Edson Álvarez is verkocht. “Spertsyan is een heel serieus target”, vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Maar of dat deze week al rondkomt? Dat weet ik niet. Er wordt wel werk van gemaakt. Ik weet wel dat Ajax eerst wil verkopen voordat er écht grote aankopen kunnen komen.”

Ajax telde vorige maand al bijna acht miljoen euro neer voor de komst van Tahirovic. Er zullen nu eerst uitgaande transfers moeten plaatsvinden voordat de club weer de portemonnee kan trekken. “Iedereen gaat ervan uit dat Ajax honderden miljoenen op de bank heeft en dat alles kan en er flink met de geldbuidel gerammeld mag worden, maar dat is niet zo. Ajax zal eerst het tekort dat ze mislopen door het ontbreken in de groepsfase van de Champions League moeten opvullen”, stelt Verweij. “Dat is een enorme klap in de financiële huishouding van Ajax. Ze zullen dus eerst moeten verkopen en dan kunnen ze pas een deel daarvan besteden om nieuwe spelers te halen.”

Tientallen miljoenen euro’s uit Londen

Dat lijkt overigens geen probleem te zijn voor Ajax. Zo is Timber hard op weg naar Arsenal. De Telegraaf meldde onlangs dat Ajax en Arsenal op hoofdlijnen akkoord zijn over een transfersom van maximaal 47 miljoen euro. Ook Mohammed Kudus en Álvarez zouden een mooi bedrag moeten opleveren. Álvarez leek speler van Borussia Dortmund te gaan worden, maar de Duitsers zagen vorige week af van zijn komst. Kudus wordt genoemd bij Brighton & Hove Albion. Dat geldt ook voor Calvin Bassey, die Ajax na een jaar alweer zou kunnen verlaten.