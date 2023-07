Calvin Bassey komt met hoopgevende boodschap voor Ajax-fans

Calvin Bassey heeft de hele zomer doorgetraind om topfit aan de voorbereiding van Ajax op het nieuwe seizoen te beginnen. De 23-jarige verdediger hoopt zo wat bonuspunten te scoren bij Maurice Steijn.

Bassey meldde zich deze woensdag voor het eerst sinds zijn vakantie op De Toekomst, waar hij bij aankomst voor de camera van Ajax TV werd getrokken. "Ik ben blij om weer terug te zijn en kijk uit naar het nieuwe seizoen", sprak Bassey, die na een wisselvallig debuutseizoen zijn prijskaartje van 23 miljoen euro alsnog hoopt te rechtvaardigen.

Artikel gaat verder onder video

Gedurende zijn vakantie heeft Bassey zijn best gedaan om zijn conditie op peil te houden. "Ik heb de hele zomer getraind", vertelt de linksbenige verdediger. "Ik wilde in de beste vorm terugkeren. We hebben een nieuwe trainer, dus ik wil een goede start maken en hopelijk wat bonuspunten scoren. Ik heb hard gewerkt, dus het moet goed komen."

Naast Bassey toonden ook onder meer Gerónimo Rulli, Mohammed Kudus en Steven Bergwijn weer hun gezicht op het trainingscomplex van Ajax. Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Dusan Tadic, en Francisco Conceiçao sluiten later aan.