Gianluigi Donnarumma en vriendin Alessia Elefante naar het ziekenhuis na gewelddadige inbraak

Gianluigi Donnarumma en zijn vriendin Alessia Elefante zijn slachtoffer geworden van een gewelddadige inbraak. Volgens het Franse Actu17 werden de doelman en zijn vriendin thuis aangevallen en vastgebonden, terwijl de inbrekers voor ongeveer 500.000 euro buitmaakten.

De doelman van Paris Saint-Germain FC woont in het achtste arrondissement in Parijs. In de nacht van donderdag op vrijdag verschaften inbrekers - het is niet duidelijk hoeveel - zich toegang tot de woning. Volgens Actu17 meldden Donnarumma en zijn partner zich na de overval rond 03.20 uur bij een nabijgelegen hotel. Het hotelpersoneel schakelde de politie in en bood ondersteuning aan het koppel, dat 'in shock' verkeerde en in het ziekenhuis werd behandeld.

De politie onderzoekt de zaak; voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Donnarumma speelde zijn laatste wedstrijd op 18 juni, toen hij met Italië de troostfinale van de Nations League won ten koste van het Nederlands elftal. Vrijdag opent PSG het nieuwe seizoen met een oefenwedstrijd tegen Le Havre, maar het lijkt na de gebeurtenissen onwaarschijnlijk dat Donnarumma op doel staat. Volgens journalist Fabrizio Romano zal hij zaterdag wel meereizen naar Japan voor het geplande trainingskamp.