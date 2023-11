PSG - Monaco levert onbegrijpelijke keepersfouten en heerlijke treffers op

In de topper in de Franse Ligue 1 tussen Paris Saint-Germain en AS Monaco hebben beide keepers, aan de ene kant en Phillipp Köhn aan de andere, binnen vier minuten tijd een enorme blunder begaan. Later in de wedstrijd zorgden en bovendien voor twee heerlijke treffers namens de thuisploeg, die uiteindelijk met 5-2 aan het langste eind zou trekken.

Köhn liet na achttien minuten spelen een houdbaar schot op onbegrijpelijke wijze los, waarna Gonçalo Ramos van dichtbij makkelijk de 1-0 binnen kon schieten. Vier minuten later stond Donnarrumma met de bal aan zijn voet echter niet op te letten, waardoor hij onder druk van de instormende Folarin Balogun recht in de voeten van Takumi Minamino schoot, die vervolgens de 1-1 binnen kon schieten.

PSG stelde nog voor rust vervolgens orde op zaken: Kylian Mbappé benutte vijf minuten voor de ploegen aan de thee konden een strafschop. In het tweede bedrijf liep de thuisploeg via Ousmane Dembélé (die op geweldige wijze zijn eerste Parijse doelpunt maakte sinds hij deze zomer overkwam van FC Barcelona) en Vitinha uit naar een 4-1 voorsprong, voordat Balogun wat terugdeed en 4-2 liet aantekenen. Het slotakkoord was echter weer voor PSG, toen invaller Randal Kolo Muani de eindstand diep in blessuretijd op 5-2 bepaalde.

Door de zege voorkomt Paris Saint-Germain dat Monaco langszij komt op de ranglijst in de Ligue 1. In plaats daarvan bedraagt de voorsprong op de Monegasken nu zes punten. De thuisploeg blijft daarmee koploper; de ploeg van trainer Luis Enrique heeft nu 30 punten uit dertien duels verzameld; Monaco staat derde met 24 punten uit evenzoveel wedstrijden. Nummer twee OGC Nice staat nu op 26 uit twaalf en kan de achterstand op PSG zondagmiddag tot één punt verkleinen in het thuisduel met Toulouse.