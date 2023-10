'Ousmane Dembélé stak stokje voor komst landgenoot naar FC Barcelona'

FC Barcelona was er na de verkoop van aan Atlético Madrid in januari alles aan gelegen om de selectie op minstens één positie te versterken. Trainer Xavi Hernández hoopte op de komst van een rechtervleugelverdediger óf defensieve middenvelder. De Catalanen hadden voor die posities respectievelijk en Melo op het oog, maar geen van beiden kwam. Opvallend genoeg staken en een stokje voor hun komst.

FC Barcelona verbaasde vorig jaar vriend en vijand door tientallen miljoenen euro’s uit te geven aan onder meer Robert Lewandowski, Jules Koundé en Raphinha. De financiële problemen van de Catalanen waren algemeen bekend, maar ze slaagden er desondanks in de selectie op meerdere posities serieus te versterken. Dat sorteerde in de competitie weliswaar in het gewenste effect, maar in de Champions League hielden de resultaten niet over. FC Barcelona eindigde achter Bayern München én Internazionale en moest zich zodoende richten op de Europa League.

Artikel gaat verder onder video

Om in de knock-outfase van de Europa League zo sterk mogelijk voor de dag te komen, hoopte FC Barcelona de selectie in de winterse transferperiode te versterken. De club moest eerst echter verkopen alvorens het zelf wat kon uitrichten op de transfermarkt. De verkoop van Memphis aan Atlético Madrid leek uitkomst te bieden, maar zelfs na zijn afscheid arriveerde er geen nieuwe speler in Catalonië. Volgens Sport had FC Barcelona met Pavard en Arthur - die in het verleden ook al actief was in het Spotify Camp Nou - twee nieuwkomers op het oog, maar zagen Dembélé en Busquets hun komst niet zitten.

De Spaanse sportkrant schrijft donderdagavond dat Dembélé in gesprek met zijn trainer Xavi had aangegeven dat Pavard voor problemen in de kleedkamer zou zorgen. Dat zou de reden zijn geweest waarom FC Barcelona uiteindelijk geen zaken deed met Bayern München, waar Pavard op dat moment onder contract stond. De Fransman verruilde de Duitse grootmacht afgelopen zomer voor Internazionale. Ook door de winterse komst van Arthur ging dus een streep. Busquets was naar verluidt geen voorstander van een terugkeer van de Braziliaan. De voormalig aanvoerder van FC Barcelona was van mening dat Arthur geen ‘goede leider’ zou zijn voor de jonkies in de selectie.

Zowel Dembélé als Busquets trok na het afgelopen seizoen de deur van het Spotify Camp Nou achter zich dicht. Dembélé vertrok naar Paris Saint-Germain, terwijl Busquets in navolging van Lionel Messi de oversteek maakte naar de Verenigde Staten en tekende bij Inter Miami.