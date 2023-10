Salaris van Messi bekend: zoveel verdient de Argentijn bij Inter Miami

De Major League Soccer (MLS) heeft woensdagavond hun jaarlijkse salarisgids geopenbaard. De spelersorganisatie van de MLS publiceert traditiegetrouw de salarissen van iedere actieve voetballer die actief is in de Amerikaanse competitie. Vanzelfsprekend zijn de meeste ogen gericht op het salaris van Inter Miami-ster . Dit verdient de Argentijn in Amerika:

Het zal voor weinig mensen als een verrassing komen, maar Messi is de bestbetaalde voetballer ooit in Amerika. De oud-speler van FC Barcelona en Paris Saint-Germain verdient bij Inter Miami 19,4 miljoen euro per jaar, waarmee hij met kop en schouders bovenaan staat op de lijst. Dit bedrag is veel lager dan het jaarsalaris wat Messi bij zijn oude clubs verdiende.

In Barcelona en Parijs mocht Messi jaarlijks meer dan honderd miljoen euro bijschrijven. Het bedrag bij Inter Miami staat los van andere inkomsten. Messi haalt in Amerika namelijk ook nog bakken met geld binnen vanuit commerciële deals. Dankzij Adidas en Apple lukte het mede-clubeigenaar David Beckham om Messi naar Inter Miami te verleiden.

Sergio Busquets (1,7 miljoen euro) en Jordi Alba (1,2 miljoen euro), beide actief voor Inter Miami, verdienen bij lange na niet even veel als Messi. Dit jaarbedrag staat, net als bij Messi, los van andere inkomsten. Lorenzo Insigne (Toronto FC) is met 14,6 miljoen euro de nummer twee op de lijst. Xherdan Shaqiri van Chicago Fire verdient jaarlijks een bedrag van 7,7 miljoen en maakt de top drie compleet.