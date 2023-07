Go Ahead Eagles slaat opmerkelijk hoog bod op speler met slechts 21 competitiewedstrijden af

Go Ahead Eagles heeft een opmerkelijk hoog bod op Enric Llansana afgewezen. De Spanjaard, die vorig jaar tot 21 competitiewedstrijden kwam, kon voor liefst één miljoen euro de overstap maken naar FC Andorra. De Deventenaren weigeren om mee te werken aan deze deal.

FC Andorra, de club waar Gerard Pique eigenaar van is en uitkomt op het tweede niveau van Spanje, probeerde Llansana voor één miljoen euro los te kweken bij Go Ahead, maar slaagde daar niet in. Dat melden bronnen rondom de Spaanse club. Llansana ligt nog tot medio 2026 onder contract bij Go Ahead.

Opvallend is dat Llansana afgelopen seizoen tot ‘slechts’ 21 competitiewedstrijden kwam. In zes van die wedstrijden kwam hij als invaller in het veld, terwijl hij in vijf wedstrijden eerder naar de kant werd gehaald. Een bod van één miljoen euro is voor de Deventenaren alsnog niet voldoende om de middenvelder annex verdediger te verkopen. Llansana is bezig aan zijn eerste seizoen bij Go Ahead. Voorheen kwam hij uit voor Jong Ajax.

Go Ahead, dat afgelopen seizoen op een knappe elfde plaats eindigde, zag deze transferwindow al een andere belangrijke kracht vertrekken. Jay Idzes verkaste naar het Italiaanse Venezia. De club haalde onder meer Joris Kramer terug bij NEC en aanvaller Thibo Baeten van het Belgische Beerschot.