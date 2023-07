Heerenveen-fans vallen massaal over opvallend detail van nieuw shirt: 'Dit kan echt niet'

SC Heerenveen heeft donderdagmiddag het uitshirt voor het seizoen 2023/24 gepresenteerd. Een opvallend detail in het shirt zorgt voor verbaasde reacties bij de aanhang van de Friese club.

Heerenveen brengt met het shirt een ode aan het uitshirt van het seizoen 1993/94, toen de Friezen naar de Eredivisie promoveerde. Er is gekozen voor een rode stof, waarin de contouren van de zeven rode pompeblêden zijn gedrukt.

De kleuren die zijn gebruikt bij de mouwen zorgen voor gefronste wenkbrauwen. Doordat er van boven naar onderen gekozen is voor een witte, blauwe en rode baan, lijkt het alsof de vlag van Rusland wordt afgebeeld. Dat is ten tijde van de oorlog in Oekraïne niet handig gekozen, vindt men.

Zie hieronder enkele reacties op het nieuwe uitshirt van Heerenveen.

Schitterend eerbetoon aan al die heldhaftige Russische strijders! 🇷🇺🥴 (hup, aanpassen die mouwen, is echt zonde van dit verder skitterende shirtje) — Piter (@Piterr) July 6, 2023

Dit shirt kan echt niet, zou maar snel een nieuwe uit shirt kiezen. Want anders krijgen jullie misschien bagger over jullie heen. De vlag van Rusland 🇷🇺 op de mouw. — auke (@auke55401496) July 6, 2023

Ongekend dat je met zo'n ontwerp komt. Onder de steen geleefd? — Jeroen Zeot (@JZeot) July 6, 2023