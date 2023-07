'Inter Miami komt tegemoet aan wens Messi en nadert akkoord met boezemvriend'

Inter Miami wist na de sensationele komst van Lionel Messi al Sergio Busquets vast te leggen, maar als het aan de club ligt blijft het daar niet bij. De Amerikanen zouden vol inzetten op de komst van Luis Suárez, een van de beste vrienden van Messi.

Dat meldt het Spaanse Relevo althans, nadat er ook melding van gemaakt werd door het Argentijnse medium TyC Sports. Een paar weken geleden leek het erop dat Suárez zijn schoenen aan de wilgen zou hangen wegens een slopende knieblessure, maar de spits uit Uruguay lijkt zijn voetbalpensioen toch nog even uit te stellen. Volgens verschillende media vinden er momenteel volop onderhandelingen plaats tussen Suárez, Gremio en Inter Miami en komt een overstap van de aanvaller naar de MLS steeds dichterbij.

De Uruguayaan werd eerder al even gelinkt aan Inter Miami, maar destijds werd duidelijk dat Inter Miami door de regelgeving niet aan het huidige salaris van Suárez kan voldoen. Toch wordt er tijdens de onderhandelingen progressie geboekt, waardoor partijen daarvoor tot een oplossing lijken te gaan komen.

Voor Messi zal de komst van Suárez een droom zijn die uitkomt, want de Argentijnse aanvaller is nog steeds ontzettend goed bevriend met zijn voormalig-teamgenoot. De mogelijke komst van Suárez en het feit dat Sergio Busquets al naar Miami is gekomen, laat zien dat de Amerikanen er ook alles aan doen om het Messi naar zijn zin te maken.