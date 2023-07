Italiaans avontuur van Cyriel Dessers blijft beperkt tot slechts één seizoen

Terwijl Feyenoord zich deze zomer nog hoopt te versterken met een nieuwe spits, heeft Cyriel Dessers een nieuwe werkgever gevonden. De Belg was in het seizoen 2021/22 één van de grote uitblinkers in de ploeg van trainer Arne Slot, die de Rotterdammers naar een historische Europese finale wist te loodsen. Na één jaar Italië vervolgt Dessers zijn loopbaan in Schotland: de aanvalsleider heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij Rangers FC.

Feyenoord-supporters reageerden in eerste instantie nogal sceptisch toen hun club op de slotdag van de zomerse transferwindow in 2021 de komst van Dessers aankondigde. De Belg had een jaar eerder Heracles Almelo nog ingeruild voor KRC Genk, maar keerde na één seizoen alweer terug op de Nederlandse velden. Waar KRC Genk vier miljoen euro voor hem had betaald, verwelkomde Feyenoord hem op huurbasis in De Kuip. Niemand die er op dat moment ook maar even aan dacht dat hij zou uitgroeien tot publiekslieveling.

De aanvalsleider kwam in 41 wedstrijden in actie voor Feyenoord, waarin hij twintig keer scoorde en bovendien vier assists verzorgde. Hij was vooral in de UEFA Conference League uitstekend op dreef. Daarin noteerde hij tien treffers in dertien wedstrijden, waarmee hij topscorer van dat toernooi werd. Dessers kon echter niet voorkomen dat AS Roma in de finale aan het langste eind trok. Feyenoord was er veel aan gelegen Dessers na dat seizoen binnenboord te houden, maar het bedrag dat KRC Genk voor hem vroeg was de Rotterdammers te gortig. Dessers trok uiteindelijk naar US Cremonese, waarvoor hij tien keer scoorde in 32 wedstrijden in alle competities.

Cremonese degradeerde desondanks naar de Serie B. Dessers zal komend seizoen echter niet te bewonderen zijn op het tweede Italiaanse niveau. Rangers FC werd onlangs nog in verband gebracht met Feyenoord-spits Danilo, maar de keuze is dus gevallen op Dessers. De Belg wordt volgens Fabrizio Romano voor een vast bedrag van vijf miljoen euro overgenomen van Cremonese. De transfersom kan door bonussen nog oplopen tot 6,5 miljoen euro. Hij heeft zijn krabbel gezet onder een contract tot medio 2027. “Het is een enorme opluchting dat ik hier eindelijk ben. Ik heb lange en stressvolle dagen achter de rug, daarom voelt het heel goed om hier te zijn”, aldus een opgetogen Dessers op de clubsite.