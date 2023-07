Italiaanse bond legt Marten de Roon boete op na ludieke tweet over Feyenoord

De Italiaanse voetbalbond heeft een boete uitgedeeld aan Marten de Roon. De middenvelder van Atalanta plaatste in april een tweet waarin hij de spot dreef met AS Roma, de ploeg die Feyenoord uitschakelde in de Europa League. De bond kan echter niet lachen om het bericht en heeft besloten De Roon een boete van 2.500 euro op te leggen.

De in Rotterdam opgegroeide De Roon kwam met een comeback nadat Feyenoord was uitgeschakeld door Roma en Atalanta er een week later wél in slaagde om de Romeinen te verslaan. De Roon vond het nodig om de Feyenoord-fans te steunen en nog wat extra zout in de Romeinse wonden te strooien.

Hij postte een foto waar een sleutelhanger van de Conference League-prijs om zijn middelvinger hangt, een referentie naar het moment tussen José Mourinho en NOS-verslaggever Joep Schreuder. “Wanneer je roots in Rotterdam liggen en je AS Roma hebt verslagen”, was het onderschrift.

De oud-middenvelder van onder meer sc Heerenveen en Sparta plaatst wel vaker ludieke berichten op social media. De Italiaanse bond vindt dat deze post echter niet door de beugel kan. De bond schrijft dat de post van De Roon ‘kleinerend, opruiend, beledigend en aanstootgevend’ is richting Roma.