Jack Grealish, kind van Aston Villa, doet hartverwarmende donatie voor doodzieke fan (20) Birmingham City

Jack Grealish heeft zich van zijn beste kant laten zien. De aanvallende middenvelder van Manchester City komt maandag positief in het nieuws vanwege zijn bijdrage aan een crowdfunding die is opgezet voor de twintigjarige Dylan, een supporter van Birmingham City.

Dylan lijdt sinds vorig jaar aan een agressieve vorm van leukemie. De artsen in Engeland hebben de jonge supporter van Birmingham City opgegeven, maar diens dierbaren hopen zijn leven te te redden, dan wel te verlengen, met een speciale klinische behandeling in de Verenigde Staten. De behandeling is echter kostbaar, waardoor er op 12 juli een crowdfunding is opgezet voor hem.

In totaal hoopt men 1 miljoen pond, oftewel een kleine 1,2 miljoen euro op te halen, zodat Dylan zich kan laten behandelen in de Verenigde Staten. “We moeten het geld zo snel mogelijk ophalen, zodat Dylan naar Amerika kan voor de benodigde behandeling. De ziekte is agressief en hij heeft geen jaren meer: als de behandeling uitblijft hebben we het over weken, misschien maanden als we geluk hebben”, klinkt het.

Op het moment van schrijven zijn er ruim 5.800 donaties gedaan, in totaal goed voor een bedrag van bijna 120.000 euro. De grootste donatie tot dusver komt op naam van Grealish: de buitenspeler van Manchester City en het Engelse nationale elftal heeft 5.000 pond, ongeveer 5.800 euro, gedoneerd.

De donatie springt extra in het oog omdat Grealish kind van Aston Villa is, stadsgenoot en aartsrivaal van Birmingham City. Grealish doorliep nagenoeg de gehele jeugdopleiding van Aston Villa en speelde tot 2021 voor the Villans, alvorens hij overstapte naar Manchester City.