Jack van Gelder spijkerhard voor Ajax: 'Hoe haal je het in je hoofd? Dat bedoel ik met amateurisme!'

Jack van Gelder heeft op Twitter stevige kritiek geuit op Ajax. De journalist geeft Maurice Steijn en drie van zijn spelers groot gelijk met hun weigering om in het door de club gecharterde vliegtuig te stappen dat hen naar het trainingskamp in Duitsland had moeten brengen. En daar blijft de kritiek van Van Gelder niet bij.

"Ik zou het ook weigeren", schrijft Van Gelder over het propellervliegtuig waar Steijn, Brian Brobbey, Steven Berghuis én Steven Bergwijn 'onder geen beding' in wilden stappen. Het viertal vloog uiteindelijk met een 'gewone' lijnvlucht naar Neurenberg en sloot zich inmiddels aan bij de rest van de spelersgroep, die dinsdagmiddag een extra ingelast oefenduel afwerkt tegen SpVgg Unterhaching. "Hoe haal je het in je hoofd om zo'n toestel te boeken", vraagt Van Gelder zich hardop af.

"Dat bedoel ik met amateurisme", vervolgt de presentator. "Ook het aan- en verkoopbeleid is tot op heden in deze transferperiode lachwekkend", haalt Van Gelder vervolgens uit naar directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Ajax verkocht Jurriën Timber deze zomer aan Arsenal en ontbond het contract van de ontevreden aanvoerder Dusan Tadic, die vervolgens tekende bij Fenerbahçe. Tegenover hun vertrek staat vooralsnog de komst van twee middenvelders: Branco van den Boomen (Toulouse) en Benjamin Tahirovic (AS Roma).

© Twitter

Van Gelder verlangt dan ook terug naar de tijd waarin Marc Overmars het op transfergebied voor het zeggen had in de Johan Cruijff Arena. " Na het vertrek van Overmars is de feeling met de spelersmarkt volledig verdwenen", luidt zijn spijkerharde conclusie.