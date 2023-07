Maurice Steijn en drie Ajacieden onder geen beding in propellervliegtuig naar Duitsland

Ajax-trainer Maurice Steijn en drie van zijn spelers zijn niet met de rest van de selectie naar het trainingskamp in Duitsland gevlogen. Het propellervliegtuig dat hen naar Herzogenaurach had moeten brengen boezemde het viertal geen vertrouwen in, waarna zij kozen om met een reguliere lijnvlucht af te reizen.

Dat schrijft De Telegraaf dinsdagochtend. De spelers in kwestie: Steven Bergwijn, Brian Brobbey én Steven Berghuis. In de woorden van de krant was het viertal 'niet enthousiast' over het door de club gekozen vervoermiddel. Een lijnvlucht naar Neurenberg bood uitkomst. Inmiddels hebben zij zich bij de rest van de selectie gevoegd, die wél in het propellervliegtuig is gestapt.

Ajax verblijft tot en met zaterdag op de Adidas Campus in Herzogenaurach. Op dit volgens de NOS 'hypermoderne sportcomplex' zou ook de Duitse nationale ploeg zich regelmatig melden in voorbereiding op het EK van 2024, waarvoor Die Mannschaft als gastland al geplaatst is. Het trainingskamp wordt afgesloten met een oefenduel tegen FC Augsburg.