Jan Joost van Gangelen gesnapt door 'burgersjakie': boete van 259 euro

ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen schoof donderdagavond aan bij De Oranjezomer. De opnames van dat programma vinden plaats in Breda en om daar te komen kom je (vanuit de richting Utrecht tenminste) over de A27. Net als op alle andere snelwegen in Nederland is rechts inhalen op die weg uit den boze, zo ontdekte Van Gangelen.

Dat is namelijk precies wat hij deed - en dat voor de ogen van "een burgersjakie", aldus de presentator. "Er reed een soort tourbus met allemaal fietsen achterop en die bleef maar links rijden", vertelt Van Gangelen, "ik dacht: ik prik 'm even rechts erlangs." De politie-agent in burger in kwestie was onverbiddelijk en dus kreeg Van Gangelen een boete van 259 euro onder zijn neus. Die had echter nog hoger kunnen uitvallen, bekent hij in het fragment hieronder.