Jizz Hornkamp maakt fraaie transfer en is terug in de Eredivisie

Jizz Hornkamp is komend seizoen in de Eredivisie te bewonderen. De 25-jarige aanvaller maakt de overstap van Willem II naar promovendus Heracles Almelo, zo meldt laatstgenoemde club maandagavond op de website.

Hornkamp lijkt bij Heracles de opvolger te worden van Samuel Armenteros. Laatstgenoemde gidste de Almeloërs afgelopen seizoen met 17 doelpunten in 34 wedstrijden naar het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie, maar heeft vooralsnog met de club geen overeenstemming bereikt over een nieuw contract.

Hornkamp beleefde afgelopen seizoen een redelijke voetbaljaargang in de Keuken Kampioen Divisie. In 32 wedstrijden voor Willem II was hij goed voor 9 doelpunten en 6 assists. Eerder speelde Hornkamp in de Eredivisie voor sc Heerenveen en Willem II. Voor Heerenveen maakte hij in het seizoen 2018/19 twee doelpunten in achttien competitieduels; voor Willem II was hij in het seizoen 2021/22 goed voor vier treffers in dertien competitieoptredens.

Hornkamp had bij Willem II nog een doorlopend contract, waardoor Heracles een transfersom op tafel heeft moeten leggen voor zijn komst. Hoeveel Heracles betaalt aan Willem II voor Hornkamp, is niet bekend. “Jizz is een echte spits met een uitstekende opleiding en Eredivisie-ervaring. Hij heeft een geweldige mentaliteit en past bij de manier van spelen die wij voor ogen hebben”, licht technisch directeur Nico-Jan Hoogma van Heracles toe op de website.