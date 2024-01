Heracles in tweede duel Van de Looi niet langs hekkensluiter FC Volendam

Erwin van de Looi is er niet in geslaagd Heracles Almelo ook in zijn tweede Eredivisiewedstrijd naar drie punten te leiden. Tegen hekkensluiter FC Volendam kwamen de Almeloërs al vroeg op achterstand door een doelpunt van . zorgde vervolgens voor de gelijkmaker, waardoor beide ploegen de punten deelden: 1-1.

De thuisclub begon ambitieus aan het duel en kreeg via Jordy Bruijn en Brian De Keersmaecker de eerste kansjes. Bij de eerste de beste Volendamse uitbraak was het echter meteen raak. Eerst stuitte Lequincio Zeefuik nog op Heracles-doelman Michael Brouwer. De aansluitende corner werd door de aanvaller hard binnengekopt. Voor Heracles alweer de achtste tegentreffer uit een corner dit seizoen. De ambities van de gastheren waren meteen verdwenen. In het vervolg speelde Heracles een hele matige eerste helft waarbij vlak voor de pauze pas weer een serieuze doelpoging viel te noteren van Bruijn. FC Volendam had een aantal keer lang balbezit, maar wist dit ook niet om te zetten in doelrijpe kansen.

Artikel gaat verder onder video

Heracles-trainer Van de Looi greep tijdens de rust in door Jordy Bruijn en de totaal onzichtbare Mohamed Sankoh te vervanger door Mario Engels en Jizz Hornkamp. Dat laatstgenoemde begon gretig en kreeg al binnen twee seconden geel voorgehouden door scheidsrechter Jannick van der Laan. Sinds Opta de data van voetbalwedstrijden bijhoudt de snelst gegeven gele prent. Hornkamp was in de spits veel bedrijviger dan Sankoh. Zo eindigden een met de borst geplaatste bal en kopbal niet ver naast het doel van Backhaus. Toch opereerde Heracles moeizaam en kwam de gelijkmaker min of meer uit de lucht vallen. Dat Hornkamp zijn naam aan de treffer verbond was een stuk logischer. Heracles was in het vervolg wel van goede wil, kreeg wat kansjes, maar wist niet de winnende treffer te produceren. Volendam stelde zich tevreden met het puntje dat hen morgen wellicht van de rode lantaarn af helpt.

Door het gelijkspel blijft Heracles veertiende in de Eredivisie. De ploeg van Van de Looi komt in punten wel gelijk met Almere City, maar die club speelt later op de avond nog het thuisduel met Fortuna Sittard (21.00 uur). Ondanks het puntje blijft FC Volendam op zijn beurt hekkensluiter, maar kan die positie later dit weekend alsnog kwijtraken. Als Vitesse morgen (zondag) van Feyenoord verliest stijgt de club alsnog een plaatsje op de ranglijst.