Joan Laporta en Lionel Messi niet op één lijn: FC Barcelona-president legt afketsen terugkeer bij de Argentijn

FC Barcelona en Lionel Messi hoopten elkaar deze zomer weer in de armen te kunnen sluiten. Na het transfervrije vertrek van de Argentijn bij Paris Saint-Germain lag een terugkeer bij de club waar het voor hem allemaal begon serieus voor de hand, maar een nieuwe samenwerking bleek uiteindelijk toch niet mogelijk. Volgens Messi bracht een rentree bij FC Barcelona teveel onzekerheden met zich mee. President Joan Laporta noemt in gesprek met Sport echter een andere reden waarom de voetballer niet terugkeerde naar Catalonië.

Laporta noemt het vertrek van Messi in de zomer van 2021 het ‘moeilijkste’ moment van zijn presidentschap bij FC Barcelona. De Argentijn veroverde dat jaar nog de Copa del Rey met de Spaanse grootmacht, maar vertrok na het eerste seizoen van Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona transfervrij naar PSG. Bij FC Barcelona was er (financieel) geen ruimte voor meer Messi. PSG dacht met de komst van de linkspoot eindelijk het ontbrekende puzzelstukje in de jacht op de eindzege van de Champions League binnen te hebben, maar het huwelijk tussen beide partijen liep uit op een teleurstelling.

Artikel gaat verder onder video

Zowel in 2022 als dit jaar werden de Parijzenaren al in de achtste finale uit de Champions League geknikkerd. Na de nederlaag tegen Real Madrid vorig jaar en de uitschakeling door Bayern München in maart dit jaar richtten de PSG-supporters hun boosheid tot Messi. Zij waren van mening dat de Argentijn niet alles gaf voor hun club. Dat gevoel werd versterkt toen hij tegen de wens van PSG in met zijn familie een trip maakte naar Saudi-Arabië. Op dat moment was al duidelijk dat Messi zijn aflopende contract bij PSG niet zou gaan verlengen. FC Barcelona liet bij monde van Laporta meermaals weten alles uit de kast te halen om een terugkeer mogelijk te maken, maar daar ging op 7 juni definitief een streep door.

Messi zelf maakte op die dag bekend dat hij bij Inter Miami ging tekenen. Dat het niet tot een hereniging met FC Barcelona kwam, lag volgens Messi vooral aan het feit dat de club eerst spelers moest verkopen of salarissen moest verlagen om hem binnen te halen. Dat was twee jaar eerder de belangrijkste oorzaak van zijn vertrek uit Spanje. De voetballer zag het niet zitten om nóg een zomer in onzekerheid te leven. Laporta spreekt daarentegen van een andere reden. “We hadden groen licht van LaLiga en in ons plan was er ruimte voor Messi. Maar zijn vader vertelde mij dat Messi uiteindelijk om de volgende redenen voor Inter Miami koos: hij had bij PSG onder flinke druk gestaan en had een rustiger jaar nodig.”

Zo klonk ook de uitleg in het statement van FC Barcelona over de beslissing van Messi om voor een avontuur in de Verenigde Staten te kiezen. Dat schoot bij supporters van de regerend kampioen van Spanje in het verkeerde keelgat. Zij kregen het idee dat FC Barcelona daarmee wilde zeggen dat Messi niet meer op het hoogste niveau mee zou kunnen. Volgens Laporta zal de Argentijn echter altijd in ‘top vorm’ blijven. Een terugkeer naar FC Barcelona zat er simpelweg niet in. “Dit jaar was er de mogelijkheid om hem te contracteren, niet eerder. De club staat er nu beter voor en LaLiga gaf ons toestemming.” De Argentijn was naar verluidt bereid zijn salaris te verlagen, zodat FC Barcelona niet boven z’n limiet zou komen. “Maar uiteindelijk lukte het niet”, aldus Laporta.