Messi belandt bij rentree voor PSG in hel op aarde

Lionel Messi heeft zaterdagavond (21.00 uur) zijn rentree gemaakt voor Paris Saint-Germain in de thuiswedstrijd tegen Ajaccio. De Argentijnse superster keerde terug van een disciplinaire schorsing, maar hoefde van een groot deel van de Parijse thuisfans niet op een warm welkom te rekenen.

Messi werd begin vorige week voor twee weken geschorst door PSG vanwege een reis naar Saoedi-Arabië. Het elftal van trainer Christophe Galtier had op 1 mei eigenlijk een vrije dag, maar die werd ingetrokken vanwege het verlies tegen FC Lorient (1-3). Messi besloot toch naar Saoedi-Arabië te vertrekken, hetgeen hem op een disciplinaire schorsing kwam te staan.

Artikel gaat verder onder video

De 35-jarige Argentijn miste de competitiewedstrijd van vorige week tegen Troyes AC (1-3 overwinning), maar werd vanavond voor het thuisduel met Ajaccio weer van stal gehaald door Galtier, die een basisplaats in petto had voor Messi. Een deel van de supporters van PSG stond overduidelijk echter niet te wachten op de rentree van de vedette.

Messi werd al voorafgaand aan de wedstrijd uitgefloten door zijn eigen supporters en in de openingsfase werd ook nagenoeg elk balcontact van de vedette begeleid met een fluitconcert. PSG lijkt Messi overigens goed te kunnen gebruiken in het slot van het seizoen, daar Neymar deze voetbaljaargang niet meer in actie komt vanwege een blessure.

PSG beleefde overigens een probleemloze avond tegen Ajaccio. Doelpunten van Fabián Ruiz en Achraf Hakimi bezorgden de Parijzenaren bij rust een comfortabele 2-0 voorsprong, waarna een dubbelslag van Mbappé en een eigen doelpunt van Mohamed Youssouf na rust voor de 5-0 eindstand zorgden. Beide teams eindigden de wedstrijd met tien man: Hakimi en Thomas Mangani ontvingen rood na een opstootje. Door de zege heeft PSG met nog drie speelrondes voor de boeg een voorsprong van zes punten op achtervolger RC Lens. De titel lijkt de ploeg van Galtier derhalve niet meer te kunnen ontgaan.

Pitos a Messi a falta de menos de una hora para el comienzo del PSG-Ajaccio, cuando ha sonado su nombre en la megafonía mientras se anunciaba el once de los parisinos.@diarioas pic.twitter.com/OQrJaOFEiJ — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 13, 2023