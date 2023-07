Marco Louwerens vertrekt bij Talpa Network. De directeur wordt opgevolgd door Frans Klein, die in zijn nieuwe functie de eindverantwoordelijkheid krijgt over alle tv-zenders van Talpa Network. Klein vertrok onlangs als tv-baas bij de NPO.

Louwerens is met name bekend van zijn bijdrages aan het programma Vandaag Inside (en de voorgangers daarvan). Hij zorgde jaarlijks voor hilariteit door als Sinterklaas de studio binnen te komen. Bovendien deden de heren aan tafel de afgelopen jaren openlijk verslag van hun onderhandelingen en discussies met Louwerens; om een kritische, nachtelijke e-mail van de directeur werd vaak gelachen door Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Het drietal tekende in mei live op tv hun nieuwe contract bij Talpa, onder toeziend oog van 'directeurtje' Louwerens.

Artikel gaat verder onder video

Volgens het Algemeen Dagblad zou Louwerens in eerste instantie niet op de hoogte zijn geweest van de plannen van Talpa om hem te vervangen door Klein. Nadat John de Mol het besluit nam om Klein aan te stellen, besloot Louwerens te vertrekken. Hij zou een andere functie aangeboden hebben gekregen binnen Talpa, maar kiest voor een loopbaan als freelancer in de tv-wereld. Louwerens werkte sinds 2019 bij Talpa.

"Al die tijd ben ik met het grootste plezier naar mijn werk gegaan. Ik laat een prachtig bedrijf en een fantastisch team achter, waarmee we een goeie en gezonde basis voor de zenders hebben neergezet", zegt Louwerens in een reactie. "De komende jaren kan daarop worden verder gebouwd. Het waren tegelijkertijd ook wel tropenjaren en het is tijd voor nieuwe avonturen. Ik ben benieuwd wat er op mijn pad gaat komen."

Het vertrek van Louwerens zorgt op Twitter voor teleurstelling bij de fans van Vandaag Inside. Al is het natuurlijk niet ondenkbaar dat hij als freelancer alsnog terugkeert als Sinterklaas.