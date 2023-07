Kökçü: 'Als ik eerlijk ben, denk ik dat Benfica een veel grotere club is dan Feyenoord'

Orkun Kökçü heeft zeker geen spijt van zijn overstap naar Benfica. De middenvelder, die zondag terugkeerde op het veld van Feyenoord, merkt dat Benfica in veel opzichten een grotere club is.

Kökçü maakte deze zomer voor 25 tot 30 miljoen euro een transfer naar Lissabon. Met zijn nieuwe club speelde hij zondagmiddag een oefenwedstrijd tegen Feyenoord, die met 2-1 werd verloren. Hoewel de Rotterdammers dus aan het langste eind trokken, is Benfica in de ogen van Kökçü de grotere club.

"Als ik eerlijk ben, denk ik dat Benfica een veel grotere club is qua alles wat erbij komt kijken, ook qua aanhang", zegt de spelmaker na de oefenwedstrijd voor de camera van ESPN. "Natuurlijk hebben we echt goede supporters hier in Nederland en bij Feyenoord, daar staan we om bekend, maar bij Benfica is alles eigenlijk next-level."

Benfica bereikte de afgelopen twee seizoenen bovendien de kwartfinale van de Champions League. "Van de Portugese competitie wordt gezegd dat die wat minder is, maar ik denk dat Benfica in Europees opzicht wel een heel grote club is."

Kökçü noemt het 'raar' om tegen Feyenoord te spelen. "Ik ken eigenlijk de patronen uit mijn hoofd. Vooral in verdedigend opzicht had ik vaak het gevoel: ik weet wat ze nu gaan doen, maar dan is het heel moeilijk om er tussen te spelen. Wij speelden op het middenveld in ondertal en dan weet je dat ze je uitlokken om een driehoek te maken. Dat weet ik helemaal uit mijn hoofd, maar dan is het moeilijk om dat door te geven aan de mensen voor je."

"Feyenoord staat bekend om goed voetbal en dat hebben ze vandaag weer laten zien", vervolgt de middenvelder. "Ik kwam er vandaag eigenlijk achter hoe lastig het is om tegen Feyenoord te spelen. We hebben hier bij Feyenoord echt een goed team opgebouwd, maar voor mij is het nu verleden tijd en daar moet ik zo snel mogelijk mijn draai zien te vinden."