Orkun Kökçü ziet levensgroot spandoek in De Kuip en raakt geëmotioneerd

Orkun Kökçü heeft zondagmiddag afscheid genomen van de supporters van Feyenoord. Voorafgaand aan de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Benfica sprak hij het thuispubliek toe in De Kuip.

Kökçü stapte deze zomer voor een bedrag van 25 tot 30 miljoen euro over van Feyenoord naar Benfica. Zondag nemen de twee clubs het tegen elkaar op. Kökçü was emotioneel toen hij de supporters te woord stond. "Ik had niet gedacht dat ik emotioneel zou worden", zei hij.

De supporters ontvouwden ondertussen een levensgroot spandoek. Kökçü klapte richting de supporters en bedankte ze. Hij zei: "Ik wens jullie het beste. Dit is de beste club van Nederland, met de beste supporters. Dit zal altijd mijn thuis blijven. Wie weet tot in de Champions League." De middenvelder liep nog een ereronde en kreeg een knuffel van algemeen directeur Dennis te Kloese.

Kökçü heeft een basisplek bij Benfica, net als een andere voormalig middenvelder van Feyenoord: Fredrik Aursnes. Bij Feyenoord maakt Santiago Giménez zijn rentree op het veld na zijn Gold Cup-avontuur. De oefenkraker begint om 16.00 uur.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Stengs; Jahanbakhsh, Giménez, Paixão