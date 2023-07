Krankzinnige taferelen bij Braziliaanse topclub Flamengo; staflid verkoopt ontevreden wisselspeler vuistslagen

Na de uitwedstrijd van het Brazilaanse Flamengo tegen Atlético Mineiro (1-2) heeft zich een krankzinnig scenario voortgedaan. Wisselspeler Pedro zou in de kleedkamer enkele klappen hebben ontvangen van fitnesstrainer Pablo Fernández, waarna hij aangifte heeft gedaan bij de politie. De spits heeft inmiddels ook een verklaring afgelegd op zijn Instagram.

Het incident ontstond omdat fitnesstrainer Fernández zijn speler aansprak over het feit dat hij zich niet bij de andere spelers voegde om zich warm te maken. De Argentijn zou dat respectloos hebben gevonden tegenover zijn medespelers en de club, weten Braziliaanse media te melden. Pedro vond het op zijn beurt juist respectloos dat hij de laatste tijd weinig speeltijd krijgt van trainer Jorge Sampaoli.

Toen Pedro deze woorden uitsprak sloegen de stoppen door bij Fernández. De fitnesstrainer gaf de spits drie klappen in het gezicht. Pedro deed na de wedstrijd aangifte bij de politie in Belo Horizonte, waar door middel van medisch onderzoek werd bevestigd dat er inderdaad verwondingen in het gezicht van de spits waren te constateren.

Pedro heeft inmiddels gereageerd met een statement via Instagram. De spits schreef zaterdagnacht dat hij ‘zonder reden en onbegrijpelijk is aangevallen, met een klap in het gezicht’. “Wat er vandaag gebeurd is, is erger dan wat er binnen de lijnen plaatsvindt. Deze fysieke lafheid volgt op de psychologische lafheid die ik de laatste weken heb moeten ondergaan”, gaat Pedro verder. Fernández heeft zondagochtend zijn excuses aangeboden. Het bestuur van de grote Braziliaanse club heeft nog niet gereageerd op de gewaarwordingen. De fitnesstrainer zou in het verleden ook al eens geschorst zijn omdat hij een supporter te lijf ging.