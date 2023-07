Kylian Mbappé hakt knoop door over Saudisch aanbod van één miljard euro

Kylian Mbappé zet zijn carrière niet voort in Saudi-Arabië, zo meldt L'Équipe. Vertegenwoordigers van Al-Hilal wilden deze woensdag in Parijs de gesprekken met de 24-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain op te starten, maar kregen nul op het rekest.

Al-Hilal hoopte Mbappé voor één miljard euro (een transfersom van 300 miljoen euro en 700 miljoen euro salaris) over te nemen van Paris Saint-Germain en kreeg toestemming van de kampioen van Frankrijk om met de aanvaller te praten. De entourage van Mbappé heeft echter iedere poging tot toenadering geweigerd. Mbappé zou de optie om zijn zakken te vullen in Saudi-Arabië nooit hebben overwogen.

Artikel gaat verder onder video

Paris Saint-Germain wilde Mbappé wel verkopen aan Al-Hilal. In het Parc des Princes wordt vermoedt dat de aanvaller een akkoord heeft met Real Madrid over een transfervrije overstap in de zomer van 2024. Naast Al-Hilal zouden ook FC Barcelona, Chelsea, Manchester United, Internazionale en Tottenham Hotspur interesse hebben getoond in de wereldkampioen van 2018.

Waar Paris Saint-Germain (nog) geen afscheid neemt van Mbappé, staat Marco Verratti wel op het punt de overstap naar Al-Hilal te maken. De dertigjarige Italiaanse middenvelder gaat zich volgens onder meer Fabrizio Romano voor drie seizoenen verbinden aan de club uit Saudi-Arabië.

