'Laten we hopen dat ze blijven en dat de Eredivisie een mooie stap gaat maken dit seizoen'

De Eredivisie heeft de afgelopen jaren aan Europa laten zien dat het een competitie is om rekening mee te houden. We stijgen in de coëfficiëntenranking, maar toch zijn sterkhouders geneigd om een stap naar het buitenland te maken als het even goed gaat. Een slechte zaak, vindt host Stan Timmerman in de nieuwste FCUpdate Podcast.

Beluister hieronder de nieuwste FCUpdate Podcast over de actuele transfergeruchten, de straf van Juventus en nog veel meer.