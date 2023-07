L'Équipe weet het zeker: 'Club die Xavi Simons gaat huren van PSG staat al klaar'

De kans lijkt levensgroot aanwezig dat Xavi Simons komend seizoen nog niet in het shirt van PSG te bewonderen zal zijn. Volgens de Franse sportkrant L'Équipe hebben de Parijzenaars al een club gevonden die de spelmaker voor een seizoen zal gaan huren zodra Simons zijn terugkeer naar Parijs definitief heeft beklonken.

Om welke club het gaat maakt de krant niet bekend, maar de naam Arsenal zingt al maanden rond in de wandelgangen dus zou niet uitgesloten moeten worden. De toekomst van Simons hangt wel samen met het al dan niet aanblijven van sterspelers Kylian Mbappé en Neymar, onthulde Fabrizio Romano eerder op de dag. Vertrekt het duo, dan zou de kans groot zijn dat Simons wél een kans krijgt in de hoofdmacht van PSG.

De toekomst van zowel Neymar als Mbappé in Parijs is hoogst onzeker. De Braziliaan werd in 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro overgenomen van Barcelona maar lijkt zijn langste tijd bij PSG te hebben gehad. RMC Sport meldt zondag zelfs dat de club zou hebben besloten de 31-jarige buitenspeler te verkopen, al is nog maar de vraag of een club zijn torenhoge salaris zou willen benaderen. Mbappé zit ondertussen in een precaire situatie met een contract dat medio 2024 afloopt. PSG zou hem een duidelijke keuze hebben gesteld: óf hij tekent bij, óf hij wordt deze zomer verkocht. Een transfervrij vertrek van de 24-jarige superster is voor de club onbespreekbaar.

Mochten de Parijzenaars besluiten om Simons een jaar elders te stallen, dan heeft dat vermoedelijk ook gevolgen voor de deal met Simons' huidige club PSV. Het contract van de twintigjarige middenvelder in Eindhoven bevat zoals bekend een clausule die het PSG mogelijk maakt hem voor zes miljoen euro terug te halen. Het Eindhovens Dagblad meldde eerder dit jaar al dat daarbij wel zou zijn bepaald dat Simons dan niet direct doorverkocht of -verhuurd zou mogen worden. Mogelijk krijgt PSV daarom een extra financiële compensatie als dat wel gebeurt, zo luidt de verwachting van clubwatcher RIk Elfrink.