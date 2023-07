Liefhebbers opgelet: langverwachte aanpassingen aangekondigd voor FM24 en 25

De populaire Football Manager-games gaan de komende jaren een flinke verandering doormaken. Dat heeft Miles Jacobson, de directeur van maker Spots Interactive, aangekondigd in een uitgebreide blogpost die op de site van het spel is verschenen.

Traditiegetrouw komt eind oktober, begin november elk jaar een nieuwe versie van het spel uit. De laatste jaren klonk regelmatig enige kritiek door op de kleine aanpassingen ten opzichte van de versie van het jaar daarvoor, al lieten veel hardcore liefhebbers van het spel zich daar niet van weerhouden om het opnieuw aan te schaffen en honderden uren te spelen.

Carry-over

Dit jaar komt FM24 uit, de twintigste editie die Sports Interactive maakt. Volgens Jacobson wordt de versie van dit jaar "de laatste van zijn soort, een liefdesbrief aan het voetbal en de FM-serie zoals we die kennen." Jacobson kondigt aan dat FM24 "zonder twijfel de meest complete versie van Football Manager tot nu toe" gaat worden. Daarbij onthult hij alvast dat spelers hun save uit de vorige versie, FM23, mee kunnen nemen naar de nieuwe uitgave en zo verder kunnen bouwen aan hun trainersloopbaan die in sommige gevallen al tientallen jaren duurt. Dit wordt bovendien een 'vaste' feature; save games uit FM24 kunnen volgens de plannen van Sports Interactive meegenomen worden naar FM25.

Match engine

Een ander veelgehoord punt van kritiek op de FM-series van de afgelopen jaren is de 3D-weergave van de wedstrijden. Waar spelers in de beginjaren van de serie nog op een klassieke 2D-weergave met bolletjes waren aangewezen, introduceerde Sports Interactive in de versie van 2009 de 3D-versie, die in de ogen van veel fans behoorlijk houterig en niet erg realistisch is. Sindsdien zijn de bewegingen van de spelers bovendien nauwelijks verbeterd, waardoor een aantal verstokte fans teruggrijpt op de optie om de wedstrijden ouderwets 'van boven' te bekijken.

Daarmee wordt in FM25 echter grondig afgerekend, zo kondigt Jacobson aan. De match engine wordt vanaf die versie vervangen door een nieuwe: Unity. Bestaande games als Genshin Impact en Cities Skylines zijn in diezelfde engine gebouwd, vanaf eind 2024 zullen dus ook de FM-games er totaal anders uit komen te zien. "Simpel gezegd: FM25 zal een veel beter uitziende matchday experience bieden - zowel op het veld als in het stadion eromheen", schrijft Jacobson. "Daarnaast wordt ook de user interface enorm verbeterd waardoor spelers veel makkelijker kunnen navigeren tussen de verschillende schermen met informatie die je als manager ter beschikking hebt." Daarbij wordt ook de technologie achter het uiterlijk van nieuwe, door het spel gegenereerde spelers (newgens) flink onder handen genomen, belooft Jacobson.

Vrouwenvoetbal

In 2021 maakte Jacobson bekend dat in de toekomst ook het vrouwenvoetbal deel gaat uitmaken van de FM-games. Voor het eerst plakt hij nu een datum op die belofte: "FM25 wordt ook de langverwachte introductie van het vrouwenvoetbal in de serie." Daarmee volgt Sports Interactive het voorbeeld van EA, de maker van de bekende FIFA-games. In de meest recente versie van dat spel werden voor het eerst zowel landen- als clubteams geïntroduceerd in dat spel. Sam Kerr (Chelsea) staat zelfs samen met Kylian Mbappé op de cover van het spel.