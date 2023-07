Lionel Messi trekt voor het eerst het shirt van Inter Miami aan en spreekt zeven woorden uit

Inter Miami heeft zaterdagavond de komst van Lionel Messi bevestigd. Het was al een tijdje duidelijk dat de 36-jarige ster zijn loopbaan zou voortzetten in Florida, maar een officiële bevestiging ontbrak nog. Met een speciale video wordt Messi nu alsnog verwelkomd. Over een kleine week staat zijn debuut op het programma.

Messi tekent bij Inter Miami een contract tot de zomer van 2026 met een optie voor een extra jaar. Ruim een maand geleden kondigde de Argentijnse aanvaller zijn vertrek bij Paris Saint-Germain aan. Messi beschikte in de Franse hoofdstad over een aflopend contract, dat hij na lang wikken en wegen besloot niet te verlengen.

Er werd verwacht dat Messi na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain zou terugkeren naar FC Barcelona of in zou gaan op een lucratieve aanbieding uit Saoedi-Arabië, maar de keuze van de meervoudig winnaar van de Ballon d;Or viel op Inter Miami. In de Verenigde Staten gaat Messi - zonder extra's - jaarlijks tussen de 45 en 55 miljoen euro verdienen.

"Sí, muchachos, nos vemos en Miami", zijn de eerste woorden die Messi in het shirt van Inter Miami uitspreekt. Vrij vertaald: "Ja, jongens, we zien elkaar in Miami."

Het is de bedoeling dat Messi op 21 juli tegen Cruz Azul zijn debuut maakt voor Inter Miami.