Livestream: kijk hier live naar de oefenwedstrijd Schalke 04 - FC Twente

Een fraai affiche in de oefencampagne: FC Twente gaat zaterdagmiddag op bezoek bij Schalke 04. De wedstrijd tussen de bevriende clubs begint om 13.30 uur in de Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Het duel is live te volgen via een livestream op de website van het Algemeen Dagblad of op de website TC/Tubantia met commentaar van Evert ten Napel en Leon ten Voorde. Om de livestream te kunnen zien, is wel een abonnement nodig.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Pröpper, Hilgers, Smal; Kjølø, Steijn, Sadilek; Rots, Ugalde, Vlap.