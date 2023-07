Livestream: kijk hier live naar de oefenwedstrijd TSG Hoffenheim - Feyenoord

Feyenoord speelt zaterdagmiddag de vierde wedstrijd van de oefencampagne. In Oostenrijk wordt vanaf 13.30 uur geoefend tegen TSG Hoffenheim. De wedstrijd is niet te zien op tv, maar wel live te bekijken via een livestream op het YouTube-kanaal van Feyenoord.

De wedstrijd duurt in totaal 120 minuten; er wordt gespeeld in blokken van tweemaal dertig minuten. Volgens journalist Dennis van Eersel van RTV Rijnmond speelt Feyenoord in beide uren met een compleet ander elftal. Hieronder vind je de startopstelling.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Dilrosun, Minteh, Paixão