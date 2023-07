Loting derde voorronde Champions League: dit zijn de mogelijke tegenstanders van PSV en hier volg je de loting live

PSV krijgt maandag te horen wie de eerste tegenstander is op weg naar de groepsfase van de Champions League. Hier vind je alles wat je moet weten over de loting voor de derde voorronde.

De loting voor de derde voorronde vindt plaats in het Zwitserse Nyon en begint om 12.00 uur. PSV wordt dan gekoppeld aan één (of twee) van de zes mogelijke tegenstanders. Servette FC, KRC Genk, Panathinaikos, FK Dnipro, Sturm Graz of Backa Topola zijn de mogelijke opponenten.

Bij de loting zijn vier denkbare uitkomsten mogelijk voor PSV: de winnaar van Servette - Genk, de winnaar van Dnipro - Panathinaikos, Sturm Graz of Backa Topola. PSV heeft bij de loting een geplaatste status, waardoor de Eindhovenaren niet kunnen worden gekoppeld aan clubs als Olympique Marseille en Rangers, die eveneens in deze ronde instromen.

De eerste wedstrijd van de derde voorronde voor de Champions League wordt op 8 of 9 augustus gespeeld. De return vindt een week later op 15 augustus plaats. Om de groepsfase van de Champions League te bereiken, moet PSV in totaal twee voorrondes overleven.

De loting is live te volgen via UEFA TV.