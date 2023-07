Luis Suárez ontbreekt bij Grêmio, Braziliaanse media vermoeden op handen zijnde transfer

Luis Suárez heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij het Braziliaanse Grêmio. De Uruguayaan ontbrak zaterdag tijdens het competitieduel van zijn club met Atletico Mineiro (1-0 winst). Het lijkt erop dat de oud-speler van FC Groningen en Ajax zich bij drie voormalig Barcelona-teamgenoten wil gaan voegen in de Verenigde Staten.

Suárez (36) wordt dit seizoen geregeld geteisterd door knieproblemen. Recent werd zelfs gespeculeerd dat hij zijn carrière door de aanhoudende malheur zou gaan beëindigen, maar het heeft er alle schijn van dat hij nog één hoofdstuk aan zijn imposante loopbaan toe gaat voegen. Volgens Braziliaanse media stond Suárez vrijdag gewoon op het trainingsveld, maar ontbrak hij in de wedstrijdselectie.

Grêmio-trainer Renato Portaluppi had al verklaard dat Suárez alleen zou worden opgesteld als hij "gefocust was op de club", zo schrijft het Braziliaanse Globo Esporte. Die uitspraak - in combinatie met zijn verschijning op het trainingsveld - lijkt erop te wijzen dat de speler nog een laatste transfer wil gaan maken voordat hij zijn schoenen definitief aan de wilgen hangt.

Die laatste overgang moet Suárez naar Inter Miami brengen. De nummer laatst van de Eastern Conference versterkte zich eerder met Suárez' voormalige ploeggenoten Lionel Messi, Sergio Busquets en meest recentelijk ook Jordi Alba.