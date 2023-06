‘Voetbalcarrière van Luis Suárez komt op droevige wijze abrupt ten einde’

Luis Suárez staat op het punt om een punt te zetten achter zijn actieve spelersloopbaan, zo meldt journalist Germán García Grova van TyC Sports dinsdagavond. De 36-jarige aanvaller uit Uruguay wordt al geruime tijd gekweld door knieklachten en is naar verluidt met zijn club Grêmio in gesprek over een ontbinding van zijn contract.

Suárez kampt al geruime tijd met klachten aan de rechterknie. De voormalig Ajacied speelt vooralsnog stoïcijns door: zo deed hij op 11 juni nog gewoon 90 minuten mee in de competitiewedstrijd tegen Flamengo. Hij zou echter nagenoeg consequent pijnklachten ervaren, waardoor hij vroegtijdig wil afzwaaien als profvoetballer.

Artikel gaat verder onder video

De huidige overeenkomst van Suárez bij Grêmio loopt nog anderhalf jaar door, tot eind 2024. De Braziliaanse club is bereid om Suárez tegemoet te komen en de samenwerking vroegtijdig te beëindigen, maar stelt wel één voorwaarde: de Uruguayaan mag zich na zijn vertrek bij Grêmio niet bij het Inter Miami van voormalig Barcelona-ploeggenoot Lionel Messi voegen. Hiertoe wenst Grêmio een speciale clausule op te nemen in de ontbindingsovereenkomst met Suárez.

Hiermee komt er op droevige wijze een einde aan de actieve voetbalcarrière van Suárez. De spits begon zijn loopbaan in eigen land bij Nacional en werd in 2006 door FC Groningen naar Nederland gehaald. Daarna speelde hij achtereenvolgens voor Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético Madrid, opnieuw Nacional en Grêmio.