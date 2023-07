Inter Miami heeft derde Barcelona-aanwinst te pakken en blijft jagen op de vierde

Inter Miami heeft opnieuw een oud-speler van FC Barcelona weten te strikken. Na Lionel Messi en Sergio Busquets voegt ook linksback Jordi Alba zich bij de selectie van (voormalig Barcelona-trainer) Gerardo 'Tata' Martino, die mogelijk nóg een oude bekende in de armen mag gaan sluiten.

De Amerikaanse club bevestigt met een filmpje op Twitter dat Alba de volgende speler is die de ploeg van een broodnodige kwaliteitsimpuls moet gaan voorzien. Dat er iets moest gebeuren in Miami wordt duidelijk na een blik op de stand in de Eastern Conference van de MLS: de ploeg van reservedoelman Nick Marsman staat na 23 wedstrijden troosteloos onderaan.

Alba stond sinds 2012 onder contract bij Barcelona en vierde aan de zijde van Messi (die in 2021 vertrok naar Paris Saint-Germain) en Busquets (tot afgelopen zomer) jarenlang grote successen in het rood en blauw. Na het voorbije seizoen, waarin Busquets en Alba onder voormalig ploeggenoot Xavi Hernández voor het eerst sinds 2019 weer eens kampioen van Spanje werden, vertrokken beide spelers voorgoed uit Camp Nou. Alba tekent in Miami een contract tot 2025, zo blijkt uit de officiële verklaring die de club later op de donderdagavond naar buiten bracht.

Met de komst van Alba is de Barcelona-reünie in Miami mogelijk nog niet compleet. Afgelopen dinsdag meldde het Spaanse Relevo dat de club ook bezig is om Luis Suárez binnen te hengelen. De spits mag zich net als Busquets en Alba tot de beste vrienden van Messi rekenen en staat momenteel onder contract bij het Braziliaanse Grêmio.