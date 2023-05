Is een historische reünie van het dreamteam van FC Barcelona aanstaande?

Het FC Barcelona van zo’n tien jaar geleden wordt nog altijd gezien als misschien wel de beste voetbalploeg ooit. Maar mogelijk komt er een historische reünie van een groot aantal sterkhouders van destijds, want een groot aantal spelers uit het dreamteam is in de komende transfervrij en/of beschikbaar.

Lionel Messi heeft een aflopend contract in de komende zomer bij Paris Saint-Germain. Waar ligt de toekomst van de kleine Argentijn? Inter Miami werd eerder al serieus geopperd om daar met voormalig collega's te gaan voetballen, mogelijk gaat hij proberen om zijn oude ploeggenoten weer bij elkaar te brengen. Andres Iniesta kan een nieuwe club zoeken na zijn periode in Japan en kan aansluiten in Amerika of bij een andere club waar ze welkom zijn.

Artikel gaat verder onder video

Vanuit FC Barcelona hebben Sergio Busquets en Jordi Alba in de komende zomer een transfervrije status en kondigden hun afscheid aan, terwijl Gerard Piqué eerder dit seizoen al een punt zette achter zijn periode in Camp Nou. Het drietal kan dus eventueel ook aansluiten bij Messi en Iniesta, mochten zij samen een nieuwe club van plan zijn om te zoeken.

Luis Suárez houdt zijn conditie nog altijd succesvol op pijl Grêmio, maar heeft naar verluidt een clausule opgenomen in zijn contract dat hij nog mag vertrekken bij een interessant avontuur. Rafinha speelt bij Al-Arabi SC in de woestijn, Cesc Fàbregas op het tweede niveau van Italië bij Como 1907 en Pedro heeft een aflopende verbintenis aan het einde van dit seizoen bij SS Lazio. Zij kunnen relatief eenvoudig bij het project getrokken worden, door de grote sterren van weleer.

Een groot aantal sterkhouders, onder wie Carles Puyol, Javier Mascherano, Xavi, Victor Valdes, Bojan Krkic en David Villa, is inmiddels al gestopt en geen optie meer om een voetbalpensioen te voorkomen. Dani Alves zit momenteel in Spanje vast vanwege een vermeende verkrachtingszaak en zal daardoor in elk geval niet deelnemen bij een eventuele comeback.

Comeback

Zeker is dat een aantal spelers binnenkort in elk geval eenmalig met elkaar op het veld staat. Er is namelijk een vriendschappelijke wedstrijd gepland tussen FC Barcelona en Iniesta’s huidige werkgever Vissel Kobe, waar hij zijn afscheid heeft aangekondigd. Dat duel op 6 juni 2023 staat in teken van het afscheid van El Blanquito, maar vanuit Catalaans perspectief zal er ook voor Busquets en Alba extra aandacht zijn met het oog op hun aanstaande vertrek.