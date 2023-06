Overstap naar Inter Miami? Suárez reageert stellig op vermeende hereniging met Messi

Wie dacht dat Lionel Messi deze zomer zou terugkeren bij FC Barcelona, kwam eerder deze week bedrogen uit. De Argentijn bevestigde tegenover Spaanse media dat hij transfervrij de overstap maakt naar Inter Miami. De voorbije dagen werden ook zijn voormalig ploeggenoten Sergio Busquets, Jordi Alba én Luis Suárez genoemd als mogelijke versterkingen voor de club van David Beckham. Maar door de naam van Suárez kan een streep worden gezet.

De oud-speler van onder meer FC Groningen en Ajax maakte in de zomer van 2014 de overstap van Liverpool naar FC Barcelona. Een veelbesproken overstap, omdat hij zich eerder die zomer tijdens het WK in Brazilië nog van zijn slechtste kant had laten zien. Suárez kreeg een maandenlange schorsing aan zijn broek gehangen, maar eenmaal inzetbaar was er geen houden meer aan. Hij vormde samen met Neymar en Messi misschien wel de beste voorhoede die het voetbal ooit heeft gekend.

Messi en Suárez konden elkaar niet enkel binnen de lijnen goed vinden. De twee Zuid-Amerikanen bouwden een bijzondere vriendschap op en zochten elkaar ook buiten hun turbulente leven als voetballer veelvuldig op. In de zomer van 2020 kwam er een pijnlijk einde aan de samenwerking tussen Messi en Suárez bij FC Barcelona. De Uruguayaan werd verteld niet meer in de plannen voor te komen en vertrok naar Atlético Madrid. Hij speelt sinds begin dit jaar voor het Braziliaanse Grêmio.

Liefhebbers hadden graag gezien dat ook Suárez de overstap zou maken naar de Verenigde Staten om daar nog één keer samen te spelen met Messi, maar zover zal het niet komen. In gesprek met El Observador vertelt hij dat een overgang naar Inter Miami ‘onmogelijk’ is. “Het klopt niet, het is onmogelijk. Ik ben erg blij bij Grêmio en ik heb een contract tot 2024”, aldus de goaltjesdief. Suárez zette begin dit jaar zijn handtekening onder een contract tot medio 2024. Daarin zou een clausule zijn opgenomen die bepaalt dat degene die het contract beëindigt een flinke zak met geld moet neertellen.

Suárez droeg tot op heden 24 keer het shirt van Grêmio. Hij vond vooralsnog elf keer het net en verzorgde ook nog eens acht assists. Grêmio bezet momenteel de vierde plek in de hoogste Braziliaanse competitie. De achterstand op koploper Botafogo is na negen wedstrijden vier punten.