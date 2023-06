Barça-reünie op komst in de VS? 'Inter Miami wil Messi herenigen met drie oud-teamgenoten'

Inter Miami lijkt zich woensdag nog te gaan versterken met Lionel Messi. Daarmee is de Amerikaanse club echter nog niet uitgewinkeld. Volgens journalist Gastón Edul van het Argentijnse TyC Sports hoopt de club van David Beckham in het kielzog van de Argentijn nog eens drie van zijn voormalig teamgenoten bij FC Barcelona aan zich te binden.

Twee van hen verlaten de Catalaanse club komende zomer: Sergio Busquets en Jordi Alba (beiden 34). Middenvelder Busquets speelde zijn gehele loopbaan bij de club, terwijl Alba in 2009 werd overgenomen van Valencia. Volgens de Argentijnse journalist gaat de Amerikaanse club in navolging van Messi ook Busquets en Alba op korte termijn benaderen.

Artikel gaat verder onder video

De derde oud-speler van Barcelona die de club op de korrel heeft lijkt echter lastiger los te weken. Luis Suárez (36) ligt immers nog tot december 2024 vast bij het Braziliaanse Grêmio. Toch zou een hereniging met Messi hem wellicht tot een overstap kunnen bewegen: de twee hadden zowel op het veld als daarbuiten een enorme klik in hun jaren bij Barcelona.

Messi lijkt elk moment te gaan tekenen in Miami. Volgens diverse media heeft hij het Saoedische Al-Hilal viendelijk bedankt voor het enorme aanbod dat die club hem deed. Ook een terugkeer naar Barcelona viel in het water. De club wilde wel een poging wagen, terwijl ook het kamp-Messi openstond voor een hereniging. Door de Financial Fair Play-regels lukt het de financieel geplaagde Catalanen echter niet om hem een passende aanbieding te doen.