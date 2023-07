Manchester City ontvangt krankzinnige transfersom voor jeugdspeler met 0 wedstrijden ervaring

James Trafford speelde nog nooit in de hoofdmacht van Manchester City, maar de twintigjarige doelman gaat the Citizens deze zomer vermoedelijk toch een fraaie transfersom opleveren. Volgens talkSPORT is Burnley namelijk voor een bedrag van ongeveer 22 miljoen euro dicht bij de komst van de talentvolle keeper.

Trafford is afkomstig uit de jeugdopleiding van City. Hij voegde zich in 2015 op veertienjarige leeftijd bij de club uit Manchester en speelde al voor diverse Engelse jeugdelftallen. Trafford werd aan het begin van het seizoen 2021/22 voor een halfjaar op huurbasis gestald bij Accrington, waarna hij begin 2022 op huurbasis naar Bolton Wanderers verkaste. Voor laatstgenoemde club, de afgelopen twee seizoenen actief op het derde niveau in Engeland, speelde hij het afgelopen anderhalf jaar 74 wedstrijden in alle competities.

Bij City heeft men een zwak voor Trafford, maar door de aanwezigheid van Ederson heeft de jongeling bij de landskampioen voorlopig geen zicht op speeltijd. Trafford kan zich mogelijk toch opmaken voor een jaar in de Premier League, daar promovendus Burnley, dat getraind wordt door voormalig City-verdediger Vincent Kompany, met City in gesprek is over een overgang van Trafford naar Turf Moor. Volgens talkSPORT zijn de clubs dicht bij een akkoord voor ongeveer 22 miljoen euro. City wenst echter wel een terugkoopclausule te bedingen in de deal.