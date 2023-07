Manchester United deelt uitstekende beelden: Van de Beek na maandenlange revalidatie terug op trainingsveld

Manchester United heeft donderdagavond uitstekende beelden gedeeld op de clubkanalen. De Engelse grootmacht stond vandaag voor het eerst weer op het trainingsveld om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Wie ook voor het eerst sinds lange tijd weer op het trainingsveld stond, is Donny van de Beek. De oud-Ajacied trainde voor het eerst sinds januari weer mee met zijn club.

In januari raakte Van de Beek zwaar geblesseerd na een overtreding van voormalig Feyenoord-verdediger Marcos Senesi. Dit betekende einde seizoen en een operatie om volledig te herstellen. In mei trainde de aanvallende middenvelder individueel, maar nu is hij dus weer in staat om met de groep mee te trainen.

Manchester United deelde enkele foto’s op de clubkanalen. Op één van die foto’s staat Van de Beek samen met mede-oud-Ajacied Lisandro Martinez. Nog niet alle spelers van de ploeg van Erik ten Hag stonden donderdag al op het trainingsveld. De internationals mogen langer genieten van hun vakantie. Onder anderen Antony, Raphaël Varane, Fred en Jadon Sancho waren er daarentegen wél bij.

Ook kersvers aanwinst Mason Mount was aanwezig op trainingscomplex Carrington. De van Chelsea overgekomen middenvelder ontmoette daar zijn teamgenoten, nadat hij woensdag overkwam van de club uit Londen.