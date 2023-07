'Manchester United hoopt ook nog op komst van Xavi Simons'

Het is volgens de Franse journalist Loïc Tanzi van L'Équipe geen uitgemaakte zaak dat Xavi Simons via Paris Saint-Germain de overstap naar RB Leipzig maakt. Het Manchester United van Erik ten Hag is volgens hem een 'serieuze kanshebber' om de twintigjarige middenvelder (tijdelijk) over te nemen van Paris Saint-Germain.

RB Leipzig zou weliswaar op pole position liggen om Simons te huren van Paris Saint-Germain, maar er zijn volgens Tanzi ook andere kapers op de kust. Manchester United is een van de clubs die naar verluidt hoopt op komst van de middenvelder, die op het punt staat om PSV voor zes miljoen euro te verlaten. Bij die club staat hij al langere tijd op de radar.

Volgens de Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio is het ook niet ondenkbaar dat Simons via Paris Saint-Germain naar Tottenham Hotspur vertrekt, al wordt de kans niet bijster groot geacht. De club uit Parijs zou de middenvelder als pasmunt willen gebruiken om Harry Kane bij de Premier League-club los te weken.

Het is een kwestie van tijd voordat Paris Saint-Germain de terugkeer van Simons wereldkundig gemaakt. De Oranje-international meldde zondagavond op Instagram dat er deze maandag om 14.00 uur iets wordt aangekondigd. Vermoedelijk gaat het om de aankondiging van zijn transfer naar de Franse grootmacht.