Manchester United straft fouten af en verslaat Arsenal en Timber in New Jersey

Het Manchester United van Erik ten Hag heeft in de Verenigde Staten een vriendschappelijk duel met Arsenal met 2-0 gewonnen. Jurriën Timber speelde een uur mee bij The Gunners, op het moment dat hij werd vervangen was de eindstand al bereikt doordat twee van zijn teamgenoten in de fout waren gegaan.

Na een half uur zette de door Ten Hag tot aanvoerder benoemde Bruno Fernandes de 1-0 op het bord. Met een schot van buiten het strafschopgebied verschalkte hij Arsenal-doelman Aaron Ramsdale. De keeper zag er daarbij ongelukkig uit, maar de lage inzet van de Portugees kende ook een verraderlijk stuitje.

Nog geen tien minuten later was het 2-0. Timbers collega-verdediger Gabriel Magalhães ging onder een lange pass van Aaron Wan-Bissaka door en bood Jadon Sancho een vrije doortocht. De Engelsman rondde knap af met een hoog schot dat Ramsdale te machtig was.

Na een uur spelen zat het duel voor Timber erop, hij werd vervangen door Ben White. Aan de kant van United bleef Donny van de Beek, woensdag nog matchwinner tegen Olympique Lyon, deze keer negentig minuten op de bank. De laatste aanwinst, André Onana, was wel aanwezig maar maakte nog geen deel uit van de wedstrijdselectie. Reservedoelman Tom Heaton verdedigde het doel van The Red Devils.