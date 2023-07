Mason Greenwood meldt zich na 77 weken op Instagram met heugelijk nieuws

Mason Greenwood heeft voor het eerst sinds lange tijd weer wat van zich laten horen. De 21-jarige aanvaller van Manchester United deelt op Instagram dat hij vader is geworden.

De laatste post van Greenwood dateerde 19 januari 2022, liefst 77 weken geleden. De aanvaller werd daarna opgepakt verdenking van verkrachting en mishandeling van Harriet Robson, met wie hij nu een kind heeft gekregen.

De aanklachten kwamen enkele maanden geleden te vervallen. Dat heeft nog niet geleid tot een terugkeer van Greenwood bij Manchester United. De club van trainer Erik ten Hag heeft hem wel ingeschreven op de spelerslijst voor het nieuwe seizoen.

Greenwood lijkt pas weer welkom bij Manchester United als de club het interne onderzoek naar hem heeft afgerond. Zijn contract loopt nog door tot de zomer van 2025 met een optie voor een extra jaar. Greenwood speelde ondanks dat hij nog altijd maar 21 jaar is en al anderhalf jaar niet in actie is gekomen 129 wedstrijden voor Manchester United. Daarin was hij goed voor 35 doelpunten en twaalf assists.