Mats Wieffer spreekt zich op Open Dag Feyenoord duidelijk uit over interesse AC Milan

Mats Wieffer (23) kende een heerlijk debuutseizoen bij Feyenoord. De middenvelder kwam over van stadgenoot Excelsior en speelde zich in de loop van het seizoen overtuigend in het basiseoftal van trainer Arne Slot én het Nederlands elftal. Dat bleef ook in het buitenland niet onopgemerkt: Wieffer wordt inmiddels gelinkt aan AC Milan. Tijdens de Open Dag van Feyenoord ging hij in op de vermeende interesse van de Italiaanse grootmacht.

In gesprek met RTV Rijnmond blikt Wieffer terug op zijn opmerkelijke eerste jaar in De Kuip. "Eigenlijk is het niet normaal wat er is gebeurd, maar uiteindelijk gaat het allemaal gewoon door", aldus de middenvelder. "Je moet constant blijven presteren. Dat wil ik elke wedstrijd doen", vervolgt Wieffer, die zich overduidelijk thuisvoelt bij de landskampioen. "We hadden echt een topteam en konden het goed vinden met elkaar. Ik heb daar erg van genoten", zegt hij over afgelopen seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Dat hij bij AC Milan nu wordt genoemd is voor Wieffer een bevestiging dat hij op de goede weg is. "Het voelt goed, geeft aan dat je goed bezig bent en dat je bekeken wordt. Je kunt zeggen dat het niet lekker is, maar dat is het natuurlijk wel", geeft hij ronduit toe.

Toch hoeven de fans van Feyenoord zich geen zorgen te maken als het aan Wieffer ligt. Een vertrek na slechts één seizoen heeft niet zijn voorkeur, zo spreekt hij hardop uit. "Mooi om te horen dat zulke clubs geïnteresseerd zijn, maar ik heb het gevoel dat ik sowieso nog één jaar bij Feyenoord wil blijven. Dat is het beste voor mezelf."