Maurice Steijn keihard voor Ajax-duo: 'Spelers beter maken is mijn werk, maar wat ik tot nu toe zie…'

Maurice Steijn aast bij Ajax op verdedigende versterkingen. Niet alleen een rechter centrale verdediger als vervanger van Jurriën Timber is meer dan welkom, maar ook een speler die in de linkerzone uit de voeten kan. Steijn is namelijk niet tevreden over Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine.

"Daar moeten we wat. Hato zou op links kunnen spelen en dan halen we een andere centrale verdediger, of we halen een andere linksback. Ik vind dat het op die positie beter moet", zegt Steijn na afloop van het oefenduel met RSC Anderlecht (3-0 verlies) in gesprek met Voetbal International. "Ik kan dan met die gasten die we hebben aan de slag gaan, want spelers beter maken is mijn werk, maar wat ik tot nu toe zie… Dan mag er wel een schepje bovenop."

Volgens Steijn moet een aantal posities bij Ajax versterkt worden om in de top van Nederland te spelen. "Dat weten we, al een aantal weken. Verdedigend moeten er twee spelers bij", benadrukt de trainer. "We zijn op dit moment dicht bij een aantal spelers, maar het is lastig. Ze hebben andere keuzes, financieel betere keuzes. In het verleden kon je die jongens dan over de streep trekken met Champions League-voetbal, maar dat kan nu niet. We willen heel graag, het is nu even de finishing touch afwachten."

Het is geen geheim dat Ajax hoopt Josip Sutalo over te nemen van Dinamo Zagreb. De centrale verdediger staat al geruime tijd het Amsterdamse verlanglijstje, maar een akkoord met Dinamo Zagreb is nog niet bereikt. "Wat mij betreft, komt er vanavond al een versterking, maar dat is echt hopen", zegt Steijn, die niet op namen ingaat.