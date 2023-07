Maurice Steijn wil één ding niet zien: 'Dan ga je eraf, ook in een volle Kuip'

De nieuwe trainer van Ajax Maurice Steijn deed vorig seizoen in een interview met het Algemeen Dagblad een boekje open over zijn denk- en werkwijze. De toenmalig trainer van Sparta Rotterdam vertelde daarin bijvoorbeeld dat hij wegwerpgebaren niet goedkeurt.

Steijn kreeg vorige week vrijdag het huisreglement van Ajax te zien, maar gaf aan dat zijn voornaamste regel simpel is: 'gedraag je normaal'. "En als ik vind dat gedrag niet normaal is, grijp ik in", voegde hij toe. Wat voor gedrag is dan bijvoorbeeld niet normaal? Gebaartjes, bijvoorbeeld, liet hij in oktober 2022 doorschemeren in het Algemeen Dagblad. "Ben ik helemaal niet van. Een wegwerpgebaar? Dan ga je er gelijk af, al is het voor een volle Kuip. Op lichaamstaal let ik."

"Je kiest als trainer ook de spelers uit die bij je passen. Daarom laat ik onze scouts ook naar trainingen kijken", legde Steijn uit. "Tegen de hoofdtrainer zijn ze altijd aardig, maar hoe gedraagt een speler zich tegenover de verzorger of de assistent? Zegt ie: 'Bek houden, jij'? Want als ik dat weet, dan neem ik ’m niet."

Steijn heeft er begrip voor als een spelers een keer te laat komen, als ze maar bellen. "De brug kan een keer openstaan, zeker in Rotterdam", stipte hij aan. "Maar ik grijp in als het drie keer dezelfde speler is. Je moet geen angstcultuur krijgen. We hebben te maken met volwassen spelers met kinderen. Je moet ze vertrouwen geven aan de voorkant. Duidelijkheid scheppen, zorgen voor een veilig werkklimaat."

Waar hij ook geen punt van maakt, is spelers die wat verder van het werk wonen. "Ik ga ze toch niet op een kamer in Rotterdam stoppen als ze gelukkig zijn in een dorpje op drie kwartier of een uur rijden? Wat win ik daarmee? Ik wil de méns winnen. Ik vind dat een verkeerde vorm van autoriteit. Respect dwing je vanzelf af. Dat hoef ik niet met regels te doen."