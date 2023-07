Maurice Steijn hanteert slechts één regel voor spelers van Ajax: 'Anders grijp ik in'

Maurice Steijn heeft zaterdag zijn eerste volledige training geleid bij Ajax. De nieuwbakken oefenmeester werkte niet met een volledige selectie, want de internationals hebben nog vrijaf. "De meesten van hen zullen 12 juli terug zijn", laat Steijn weten aan Het Parool.

Zaterdagochtend kreeg Steijn het huisreglement van Ajax onder ogen. Hij houdt zelf echter niet zo van vaste regels en heeft daar ook niet mee gewerkt bij zijn vorige clubs. Het devies is simpel: "Ik zeg tegen mijn spelers: gedraag je normaal. En als ik vind dat gedrag niet normaal is, grijp ik in."

Steijn vindt dat spelers een eigen verantwoordelijkheid hebben om zich goed te gedragen. Hij kon zaterdag de nodige spelers in actie zien, maar Jurriën Timber, Dušan Tadic, Mohammed Kudus, Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Kenneth Taylor, Brian Brobbey en Benjamin Tahirovic waren er nog niet bij.