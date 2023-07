Memphis Depay: 'De seks is heerlijk, maar...'

Memphis Depay heeft een nieuw nummer uitgebracht. De aanvaller van Atlético Madrid, die zich al jaren in de muziekwereld begeeft, heeft ook een videoclip opgenomen voor zijn nummer These Days.

In het nummer zingt Memphis in zowel het Nederlands als Engels. Hij zingt over zijn eigen onzekerheden en zegt 'beschadigd' te zijn. "Ik heb nieuwe confidence nodig", zingt Memphis onder meer. "The sex is great but it is not enough. Maybe I need a hug." (De seks is heerlijk, maar dat is niet genoeg. Misschien heb ik een knuffel nodig.)