Memphis Depay is weer gelukkig in de liefde en maakt nieuwe vlam bekend

Memphis Depay heeft een nieuwe vlam. Met een video op Instagram maakt de 29-jarige aanvaller van Atlético Madrid het nieuws bekend.

Op de video, met als bijschrift emoji's van een hartje en een duif, is te zien dat Memphis een vrouw in een zwembad knuffelt. Wie de vrouw in kwestie is, maakt hij niet bekend, al wijst alles erop dat model Coral Gutiérrez de vrouw in kwestie is. Dat wordt ook bevestigd op het Instagram-kanaal van Juicechannel.

Cody Gakpo heeft gereageerd op het nieuws. 'Blessings', reageert hij. Onder meer Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Neymar hebben de video geliket.

Memphis had in het verleden een relatie met Lori Harvey, de dochter van de Amerikaanse presentator en komiek Steve Harvey.