Mexicaanse journalist onthult plannen Santiago Giménez: 'Hij weet dat dat de beste optie is'

Santiago Giménez is hot. De Mexicaanse maakte afgelopen seizoen indruk in zijn debuutjaar in Europa door in alle competities liefst 28 keer te scoren voor Feyenoord. Maandag bezorgde hij zijn land bovendien de Gold Cup door in de finale tegen Panama het enige doelpunt te maken. Tijd voor een transfer naar een Europese topclub? De Mexicaanse journalist Daniel Reyes geeft antwoord.

Reyes woont al jaren in Nederland, waar hij onder meer werkzaam is als correspondent voor het Mexicaanse Claro Sports. In gesprek met ESPN gaat hij in op de toekomstplannen van Giménez. "Hij wil blijven", komt Reyes met een geruststellende boodschap voor de supporters van Feyenoord. "Hij weet dat hij nog minimaal een jaar bij Feyenoord moet spelen, ook in de Champions League, maar dan wel vanaf dag één in de basis", verwijst de journalist naar het begin van afgelopen seizoen.

In de eerste maanden van zijn Rotterdamse avontuur zette trainer Arne Slot zijn talentvolle spits regelmatig op de bank ten faveure van zijn Braziliaanse concurrent Danilo. Pas na het WK in Qatar veroverde Giménez een vaste basisplaats in het elftal dat uiteindelijk kampioen van Nederland zou worden en in de Europa League tot de halve finales reikte.

"Als hij vertrekt gaat hij misschien niet spelen, daarom weet hij dat blijven de beste optie is", weet Reyes. Toch is er een scenario mogelijk waarin Giménez tóch vertrekt uit De Kuip, zo denkt hij: "Hij weet ook: als een grote club met veel geld komt dan wordt het moeilijk voor Feyenoord om 'nee' te zeggen."